Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Großer Rettungseinsatz auf dem Rhein

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 16.07.2021, kam es in WT-Waldshut auf dem Rhein zu einem großen Rettungseinsatz. Kurz nach 07:30 Uhr war die Mitteilung erfolgt, dass möglicherweise eine Person im Wasser Höhe Schmittenau treiben könnte. Umfangreiche Suchmaßnahmen, an denen die Feuerwehr, die DLRG, das Rote Kreuz und die Schweizer Seite auch mit einem Hubschrauber beteiligt waren, verliefen ergebnislos. Eine Person konnte nicht gefunden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell