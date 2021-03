Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Auto auf Garagenhof beschädigt

Espelkamp (ots)

Auf einem Garagenhof an der Dresdner Straße ist am Mittwoch (24.02.) ein grauer VW Passat beschädigt worden. Der Besitzer hatte das Auto in der Zeit von 16.15 Uhr bis 17 Uhr auf dem südlich der Straße gelegenen Garagenhof zwischen den Wohnhäusern mit den Nummern 13 und 15 abgestellt und bei seiner Rückkehr einen Schaden am rechten Fahrzeugheck bemerkt.

Da sich der Verursacher des Schadens bisher nicht meldete, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell