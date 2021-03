Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen: Polizei erhebt über 100 Verwarngelder

Bad Oeynhausen, Minden (ots)

Bei Verkehrskontrollen in Bad Oeynhausen auf den Bergstraßen rund um das Wiehengebirge sowie in Minden haben die Beamten des Verkehrsdienstes und der Wache Bad Oeynhausen am Samstag etliche Verkehrsverstöße festgestellt. Dabei fielen auch zwei Jugendliche aus Bad Oeynhausen negativ auf.

Diese wurden um kurz nach 17 Uhr von den Beamten im Bereich "Starkensiek" auf zwei Cross-Motorrädern gestoppt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei den Fahrern um zwei Teenager (13, 15) handelte, die nicht in Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis waren. Zudem waren beide Maschinen nicht zugelassen. Nachdem die Erziehungsberechtigten vor Ort erschienen, wurden die Jugendlichen in deren Obhut übergeben.

Des Weiteren erhob man bei den Radarkontrollen auf der Straße "Siebenackern" bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h insgesamt 60 Verwarngelder und fertigte fünf Owi-Anzeigen. Hinzu kamen auf der "Volmerdingsener Straße" bei den gemessenen Fahrzeugen 43 Verwarngelder sowie acht Anzeigen. Für zwei Fahrzeugführer werden Fahrverbote die Folge sein. Als schnellstes Fahrzeug wurde an dieser Messstelle ein BMW mit 109 Stundenkilometern bei ebenfalls erlaubten 50 km/h geblitzt.

Infolge weiterer Kontrollen in Minden entnahm man zwei Fahrern auf der Ringstraße wegen des Verdachts eines BTM-Konsums eine Blutprobe. Sie erhalten eine Strafanzeige. Zudem fertigte man drei weitere Owi-Anzeigen und erhob vier Verwarngelder.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell