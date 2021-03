Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei warnt vor Taschendieben

Minden (ots)

Nach Diebstählen von Handtaschen in zwei Verbrauchermärkten am vergangenen Wochenende, bittet die Polizei um Achtsamkeit und warnt gleichzeitig vor Taschendieben. Zugleich bitten die Ermittler um Zeugenhinweise zu einem mutmaßlichen Täter-Duo.

So wurde den Beamten am Samstagmittag zunächst aus dem E-Center an der Königstraße ein Handtaschendiebstahl gemeldet. Die Besitzerin (71) hatte gegen 13.40 Uhr ihre Tasche in einem Einkaufswagen liegen lassen und diese kurz nicht im Blick gehabt, als sie an ein Warenregal ging. Als sie zurückkehrte, war die braune Tasche samt des Inhaltes verschwunden.

Gut eine Stunde später ereignete sich auch im "Denn's Biomarkt" an der Friedrichstraße eine ähnliche Tat. Auch hier hatte eine Frau (60) ihre Tasche, ein schwarzes Exemplar der Marke Nike, im Einkaufswagen transportiert und kurze Zeit aus den Augen gelassen, bevor sie feststellte, dass man diese daraus entwendet hatte.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürften beide Diebstähle von einem Täter-Duo begangen worden sein. Einer der Unbekannten kann als etwa 35-40 Jahre alt, ca. 185-190 cm groß mit kräftiger Statur und Glatze beschrieben werden. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke mit hellem Fellkragen, eine blaue Hose sowie einen blauen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Der zweite mutmaßliche Täter dürfte seinem optischen Erscheinungsbild zufolge 16-20 Jahre alt sein. Er ist zwischen 175-180 cm groß, von schlanker Statur und trug kurze dunkle Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke, grauer Hose, schwarzen Sneakern sowie ebenfalls mit einem blauen medizinischen Mund-Nasen-Schutz bekleidet. Wer Hinweise zu den beiden Unbekannten geben kann, der meldet sich bitte unter Telefon (0571) 88660 bei der Polizei.

Die Ermittler bitten in diesem Zusammenhang um Achtsamkeit beim Einkaufen. "Bitte tragen Sie Ihre Wertgegenstände möglichst eng am Körper und lassen Sie diese niemals, auch nicht für wenige Sekunden, unbeaufsichtigt in einem Einkaufswagen zurück. Diebe können immer und überall lauern und die passende Gelegenheit blitzschnell nutzen", so die Bitte der Beamten. Hinweise zum Schutz vor Langfingern finden sich auf der Homepage www.minden-luebbecke.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell