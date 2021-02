Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Schwer verletzt

Offenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall endete am Dienstagabend mit einer schwer verletzten Person. Ein 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr gegen 20 Uhr die Straße "Am Kestendamm" und bog in die Badstraße ein. Hierbei hielt die 21-Jährige die Fahrbahnseite offenbar nicht ein und kollidierte mit einem ihr entgegenkommenden Velofahrer. Der Radfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzt sich schwer. Zu weiteren Behandlungen wurde der Radler in ein nahes gelegenes Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf 3.500 Euro.

/kw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell