Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Geldboten überfallen - zwei Verdächtige festgenommen - Nachtragsmeldung

Lahr (ots)

Der Überfall auf einen Geldboten vor gut vier Wochen (7. Januar) an der Einmündung des Kanalwegs in die Hansastraße ist geklärt. Die Ermittler der zuständigen Kriminalinspektion sind nach akribischer Spurenauswertung einem 23 Jahre alten Mann auf die Schliche gekommen, der sich am Montag in Begleitung seines Anwalts den Ermittlungsbehörden gestellt hat. Der 23-Jährige hat hierbei ein Geständnis abgelegt und überdies den Ermittlern einen Teil des geraubten Geldes übergeben. Im Zuge einer bereits vor einigen Tage erfolgten Wohnungsdurchsuchung konnte der Verdächtige zunächst nicht angetroffen werden. Der 23-Jährige wurde noch am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wegen schweren Raubes wurde bis auf weiteres gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Bereits vor der Ermittlung des Hauptverdächtigen hatte sich der Verdacht gegen einen 25 Jahren alten Mann verdichtet, als Mittäter an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Er hatte sich während des Gerangels zwischen dem Geldboten und dem 23-Jährigen aktiv in das Tatgeschehen eingemischt und so seinem Komplizen unter anderem zur Flucht verholfen. Der Mittzwanziger wurde bereits Mitte Januar aufgrund des dringenden Verdachts einer Tatbeteiligung festgenommen. Er befindet sich aktuell noch in Untersuchungshaft.

/wo

Ursprungsmeldung vom 8.01.2021, 11:36 Uhr

POL-OG: Lahr - Geldboten überfallen, Hinweise erbeten

Lahr Am Donnerstagmorgen ist an der Einmündung des Kanalwegs in die Hansastraße ein Geldtransporter überfallen worden. Dem bislang unbekannten Räuber ist es gelungen, mit einem hellen Roller sowie einer Beute im unteren fünfstelligen Bereich zu flüchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste der Geldbote mit seinem Fahrzeug gegen 7:40 Uhr verkehrsbedingt an der genannten Einmündung anhalten. Währenddessen hat sich von der Beifahrerseite ein maskierter Mann genähert und die Seitenscheibe eingeschlagen. Unvermittelt attackierte der Angreifer den Fahrer mit Pfefferspray und griff nach dem Inhalt eines im Wagen befindlichen Geldkoffers. In der Folge kam es zu einem Gerangel zwischen dem Überfallenen und dem mutmaßlichen Räuber. Hierbei soll sich der Fahrer eines vor dem Geldtransporter haltenden Fahrzeugs eingemischt haben. Ob dieser 25 Jahre alte Mann möglicherweise mit dem Überfall in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Rollerfahrer brachten nicht den erwünschten Erfolg. Es soll sich um einen sportlichen und dunkel bekleideten Mann mit südländischer Erscheinung gehandelt haben. Der nun Gesuchte soll einen kurzen und gut ausrasierten Kinn- und Oberlippenbart getragen haben. Hinweise zu verdächtigen Personen und Zweirädern werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten der Kriminalpolizei erbeten.

/wo

