Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden- Erhöhte Vorsicht im Straßenverkehr

Mittelbaden (ots)

Am Montag kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg witterungsbedingt zu mehreren Unfällen. So geriet um 22 Uhr ein BMW-Fahrer auf der A5 ins Schleudern. Seine `abgefahrenen´ Sommerreifen hatten auf der regennassen und teils winterlichen Fahrbahn den Halt verloren. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach um die eigene Achse und kam quer auf der Straße zum Stillstand. Ein nachfolgender Citroen-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und traf den BMW rechts hinten. Ein dritter PKW konnte Ausweichen, fuhr jedoch über Trümmerteile und wurde so beschädigt. Der 46-jährige Citroen-Fahrer wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Offenburger Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrstreifen der A5 waren vorrübergehend gesperrt. Außerdem kamen bei andere Unfällen ein Linienbus und zwei PKW von ihren Fahrbahnen ab, dabei entstanden zum Teil erhebliche Sachschäden. Um schwerwiegende Unfälle zu vermeiden, überprüfte das Polizeirevier Lahr im Rahmen einer Kontrollstelle die Wintertauglichkeit von Fahrzeugen. Bei Minusgraden und Schneefall musste einer Mini-Fahrerin, die noch immer mit Sommerreifen unterwegs war, die Weiterfahrt aus Sicherheitsgründen untersagt werden. Die winterliche Witterung bringt neben den Straßenverhältnissen und schlechter Sicht noch weiter Gefahren mit sich. Schnee und Eisplatten sammeln und bilden sich auf großflächigen Fahrzeugdächern und können bei der Fahrt herabrutschen und dabei nachfolgende Fahrzeuge treffen oder die eigene Sicht einschränken. Jeder Kraftfahrzeugführer muss vor Fahrtantritt sein Fahrzeug vollends von Schnee und Eis befreien. Zudem sollten Autofahrer bei entsprechendem Wetter reichlich Abstand zu LKW halten und damit rechnen, dass ihnen eine Eisplatte entgegenkommen könnte. Herabfallende Eisplatten können auch erst Dutzende Meter hinter einem LKW auf der Fahrbahn aufschlagen. Allgemein gilt also bei den momentanen Witterungsverhältnissen eine erhöhte Vorsicht in allen Bereichen des Straßenverkehr.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell