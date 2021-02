Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Offenburg (ots)

Im Rahmen der Unfallaufnahme nach einem Parkunfall am Montagmittag in der Okenstraße stellte sich heraus, dass der beteiligte Opel-Lenker keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Eine Peugeot-Lenkerin streifte beim Ausparken den Opel eines 50-Jährigen, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Bei der Datenerhebung stellten die Beamten des Polizeireviers Offenburg schließlich fest, dass der ausländische Führerschein des Opel-Fahrers abgelaufen war und somit keine Gültigkeit bestand. Der 50-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

/cw

