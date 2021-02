Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg A5- Unfall mit hohem Sachschaden

Mahlberg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der A5 in Höhe Mahlberg. Eine Pkw-Fahrerin fuhr auf der A5 in südlicher Fahrtrichtung. Dabei befuhr die 51-Jährige den linken Fahrstreifen und überholte den auf dem rechten Streifen fahrenden Lkw. Der ihr nachfolgende Pkw-Fahrer fuhr aufgrund seiner mutmaßlich witterungsbedingten unangepassten Geschwindigkeit der 51-Jährigen hinten auf. In Folge dessen wurde die 51-jährige Fahrzeugführerin zweimal mit ihrem Fahrzeug gegen den Rechts fahrenden Lkw geschleudert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Alle Verkehrsteilnehmer blieben glücklicherweise unverletzt.

/kw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell