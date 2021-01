Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Scheune stand in Flammen

53881 Euskirchen-Euenheim (ots)

In einer Scheune kam es am heutigen Montagnachmittag (14.03 Uhr) zu einem Brand an der Rheinstraße.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand. Ein Bewohner (55) konnte sich ins Freie retten. Er erlitt eine Rauchgasintoxikation und Brandverletzungen. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Häuser von Anwohnern mussten aus Sicherheitsgründen geräumt werden.

Der geschätzte Sachschaden liegt im oberen fünfstelligen Euro-Bereich.

Die Löscharbeiten dauern zurzeit noch an.

Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden.

