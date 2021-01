Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schnee in der Eifel: Appelle sind angenommen worden

Kreis EuskirchenKreis Euskirchen (ots)

Auch am heutigen Sonntag (10.01.2021) unterstützte die Kreispolizeibehörde Euskirchen die betroffenen Ordnungsämter der einzelnen Kommunen in der Bewältigung des Zustroms in die Wintersport- und Naherholungsgebiete.

Wie bereits am gestrigen Samstag verlief auch der Sonntag aus polizeilicher Sicht ruhig.

Zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei wurden die Kommunen im Rahmen angeforderter Amts- und Vollzugshilfe unterstützt.

In den Wintergebieten der Gemeinde Hellenthal war das Verkehrsaufkommen sehr gering.

In den Höhenlagen der Gemeinde Blankenheim und der Gemeinde Bad Münstereifel war der Zustrom etwas höher als am gestrigen Samstag. In der Gemeinde Blankenheim mussten am Finkenberg einige Ausflügler auf die Einhaltung der Coronaschutzverordnung hingewiesen werden. Den Anordnungen der jeweiligen Ordnungsamtsmitarbeitern und der Polizei wurde jedoch sofort Folge geleistet.

Die Parksituation in den Höhenlagen rund um den "Michelsberg" war etwas angespannter als am Samstag. Durch das Einschreiten des zuständigen Ordnungsamtes mit Unterstützung der Polizei konnten Rettungswege freigehalten werden.

Insbesondere wurden die Appelle der Ordnungsämter, des Kreises Euskirchen und der Polizei von der Bevölkerung angenommen.

