Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Arztpraxis

EuskirchenEuskirchen (ots)

Am Freitag den 08.01.2021 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Brand in einer Arztpraxis im "Ring-Center" am Winkelpfad. Nach ersten Angaben der eingesetzten Feuerwehr war der Brand im Bereich der Klingelanlage und der Briefkästen entstanden. Da weder ein technischer Defekt noch eine Brandstiftung ausgeschlossen werden konnten, wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren 5-stelligen Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden.

