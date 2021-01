Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: stay@home: Bitte bleiben Sie Zuhause!

Kreis EuskirchenKreis Euskirchen (ots)

Der Besucherandrang hat die Wintersport- und Naherholungsgebiete in der Gemeinde Hellenthal, aber auch zahlreiche andere Orte in den Kommunen Bad Münstereifel, Blankenheim, Dahlem, Kall, Mechernich, Nettersheim und Schleiden, mit entsprechender Schneelage am vergangenen Wochenende bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht.

Die Skigebiete sind nicht zugänglich, die Lifte laufen nicht, die Rodelhänge sind ebenso wie die meisten Parkplätze gesperrt. In den Gebieten stehen keine öffentlichen sanitären Einrichtungen oder andere touristische Infrastruktur zur Verfügung.

Auf den Waldwegen besteht eine extrem erhöhte Schneebruchgefahr. Aufgrund der hohen Schneelast ist jederzeit mit dem Abbrechen von Baumkronen und Ästen zu rechnen. Es besteht Lebensgefahr!

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen schließt sich den Appellen an: Kommen Sie zurzeit nicht in die Wintersport- und Naherholungsgebiete. Bleiben Sie bitte Zuhause!

Wir werden verstärkt im Einsatz sein und die Ordnungsämter im Rahmen der Amtshilfe unterstützen.

Es geht sowohl um die Einhaltung der verkehrsbehördlichen Anordnungen, als auch die Einhaltung der Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Maßnahmen werden sich aber nicht nur auf die Wintersport-/ Naherholungsgebiete beschränken.

Auch unsere rheinland-pfälzischen Nachbarn haben Straßen und Gebiete gesperrt. Detaillierte Informationen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117697/4806087

