Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt- Scheibe eingeschlagen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Eine eingeschlagene Scheibe wurde den Beamten des Polizeireviers Rastatt am Montag mitgeteilt. Die Scheibe einer Kirche soll in der Münchfeldstraße im Zeitraum zwischen dem vergangenen Donnerstag und Sonntag von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer: 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell