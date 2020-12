Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. Konstanz) Zwei Altkleidercontainer abgebrannt (30.12.2020)

Zu zwei brennenden Altkleidercontainern wurden Beamte des Polizeireviers Singen am Mittwoch gegen 1.15 Uhr in die Ramsener Straße gerufen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr aus Rielasingen löschte den Brand. An den Containern entstand Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

