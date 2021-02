Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Gaggenau, Ottenau (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Rudolf-Harbig-Straße mit Gewalteinwirkung einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und mit den Tabakwaren und der Geldkassette das Weite gesucht. Ein aufmerksamer Bürger hatte am Montagmorgen den beschädigten Automaten der Polizei gemeldet. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen wegen Diebstahls. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten des Polizeirevier Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

/cw

