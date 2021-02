Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen nach Tankbetrug

Offenburg (ots)

Ohne zu bezahlen getankt hat ein noch unbekannter Mann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Offenburger Weststadt. Ersten Ermittlungen zufolge habe der Unbekannte gegen 4 Uhr morgens für über 60 Euro Benzin getankt und ist anschließend in seinen silbernen VW Golf mit "NF"-Zulassung von der Schutterwälder Straße in Richtung Messe-Kreisel geflüchtet. Eine unmittelbar durchgeführte Fahndung verlief ohne Erfolg. Der etwa 178 Zentimeter große Verdächtige trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine dunkelblaue Wollmütze, eine schwarze Jacke, dunkelblaue Wanderschuhe und einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

