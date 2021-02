Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, B 28 - Von der Fahrbahn abgedrängt, gibt es Zeugen?

Willstätt (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagabend einen Lastwagenfahrer, der auf den B 28 in Richtung Appenweier unterwegs war, durch sein Fahrverhalten zu einem Ausweichmanöver gezwungen, sodass das Schwergewicht mit der Leitplanke kollidierte. Der Unbekannte soll gegen 19:15 Uhr bei Willstätt vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und hierbei den rechts fahrenden Brummi-Lenker zu dem folgenschweren Lenkmanöver genötigt haben. Im Anschluss sei der mutmaßliche Unfallverursacher einfach weitergefahren. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro, an der Schutzplanke wurde der Schaden auf etwa 5.000 Euro geschätzt- verletzt wurde niemand. Der Sattelzug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Räumungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. Wer Hinweise zu dem Unfall und/oder zu dem nun gesuchten Autofahrer geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell