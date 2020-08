Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kartons in Brand gesetzt?

Kaiserslautern (ots)

In einem Wohnhaus in der Hellmut-Hartert-Straße ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand gekommen. Kurz vor 5 Uhr rückte die Feuerwehr zu dem Mehrfamilienhaus aus und konnte den Brand schnell löschen. Durch das Feuer ging eine Fensterscheibe zu Bruch und eine Wand wurde durch den Rauch von Ruß geschwärzt.

Der Brandschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ersten Ermittlungen zufolge waren in der Wohnung einer Frau Kartons in Brand geraten. Die Bewohnerin gab an, diese selbst angezündet zu haben.

Die Frau wurde aufgrund ihrer Aussagen zu ihrem eigenen Schutz und zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Fachklinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

