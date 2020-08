Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladung verteilt sich über Fahrbahn

Kaiserslautern (ots)

Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns verlor am Samstagmittag gegen 11:15 Uhr auf Grund eines geplatzten Reifens auf der BAB 6 kurz vor Kaiserslautern-West, Fahrtrichtung Saarbrücken, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zuerst stieß er in der Folge gegen eine Schutzplanke, kippte anschließend um und blieb letztlich quer zur Fahrbahn liegen. Da sich die Ladung, bestehend aus kalkhaltigem Klärschlamm, über alle Fahrstreifen verteilt hatte, musste die Autobahn etwa eine Stunde lang voll gesperrt werden. Im Zuge der Räumungsarbeiten konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitt lediglich leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.|PvD

