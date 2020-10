Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Seghorn ohne Verletzte

Varel

Am Dienstag gegen 14.15 Uhr befuhr ein 63-Jähriger aus Varel mit seinem PKW Daimler die B 437 aus Varel kommend. An der Kreuzung in Seghorn fuhr er bei Grünlicht in Richtung Friedeburg. Ein aus Richtung Altjührden kommender 80-Jähriger in einem PKW Fiat missachtete das Rotlicht an der Kreuzung und stieß mit dem querenden PKW des 63-Jährigen zusammen. Der PKW des 80-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt.

