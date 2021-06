Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen - Einbruchsdiebstahl in zwei Geschäfte-

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Samstag, 12.06.2021, bis Montag, 14.06.2021, brachen bislang unbekannte Täter in zwei Geschäfte im Gewerbegebiet "Siegener Straße" in Altenkirchen ein. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

