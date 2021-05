Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210531.5 Breitenburg: Zeugen nach Einbruch gesucht

Breitenburg (ots)

Am Samstag ist es in Breitenburg während der nur kurzen Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von 14.30 bis 15.20 Uhr verschafften sich Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu dem Haus im Waldweg. Sie durchsuchten einige Räume und entwendeten Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell