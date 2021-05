POL-PB: Kontrollaktion zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in der Paderborner Innenstadt

Polizei Paderborn

Kontrollaktion zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in der Paderborner Innenstadt

Paderborn

(md) Die Paderborner Polizei hat am Donnerstag (27.05.2021) umfangreiche Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in der Innenstadt von Paderborn durchgeführt. Eingesetzt waren neben Polizeibeamten und Beamtinnen aus Paderborn auch Kräfte aus Bielefeld.

Im Fokus des Einsatzes standen insbesondere die Bereiche des so genannten "Westernmauerkarrees" und der Brückengasse, sowie die Bushaltestelle Am Westerntor, der Durchgang zur Westernmauer und die Alte Torgasse.

In den letzten Wochen beobachteten Anlieger hier den zunehmenden Verkauf und Konsum von Betäubungsmitteln in Zugängen von Wohnkomplexen und Tiefgaragen, sowie auf frei zugänglichen Hinterhöfen. Zivile Ermittler konnten dies in den vergangen Wochen durch eigenen Beobachtungen bestätigen.

Ziel des Einsatzes am Donnerstag war, Straßenhändler und deren Ankäufer zu identifizieren, um diese einer entsprechend beweiskräftigen Strafverfolgung zuzuführen. Insgesamt 12 Tatverdächtige wurden zwecks Überprüfung ihrer Personalien auf der Paderborner Wache in Gewahrsam genommen. Sechs Beschuldigte hatten geringe Mengen Marihuana dabei. Zwei Personen davon konnte der gewerbsmäßige Handel nachgewiesen werden, die anderen vier waren im Besitz des Rauschgiftes. Entsprechende Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Die Polizeikräfte sprachen sieben Betretungs- und Aufenthaltsverbote gegenüber polizeilich bereits bekannten Angehörigen der hiesigen Rauschgift-Szene aus. Sie erhalten ein dreimonatiges Betretungsverbot für das entsprechende Areal, bei Missachtung drohen den Beschuldigten ein entsprechendes Zwangsgeld und in letzter Konsequenz die Erzwingungshaft.

Unter den Tatverdächtigen war außerdem ein seit 6 Tagen vermisst gemeldeter Jugendlicher, der nun der entsprechenden Jugendeinrichtung überstellt wird. Zusätzlich stellten die Beamten acht Verstöße gegen die geltende Corona-Schutzverordnung fest.

Behördenleiter Christoph Rüther betont: "Wir nehmen das Bedürfnis der Menschen nach Sichtbarkeit und Ansprechbarkeit der Polizei im öffentlichen Raum ernst. Darauf haben wir uns mit einer abgestimmten Einsatzkonzeption, die auf ein hohes Maß an Präsenz und Schwerpunktkontrollen im Innenstadtbereich setzt, eingestellt."

Der Leitende Polizeidirektor Ulrich Ettler, Leiter der Abteilung Polizei, ergänzt: "Kontrollaktionen wie diese sind mir ein dringendes Anliegen. Dadurch wollen wir die Szene in dem Bereich aufhellen, um den Drogenhandel rund um den Brennpunkt Westerntor zu verhindern. Diesen Behördenschwerpunkt werden wir im Jahresverlauf entsprechend konsequent fortführen."

Zivile Beamten führten die Durchsuchung eines Tatverdächtigen coronabedingt auf dem Hof der Paderborner Wache durch.

Einer der Tatverdächtigen versuchte noch auf dem Hof der Polizei, vor den Augen der Beamten, das mitgeführte Marihuana in einem Gulli verschwinden zu lassen.

