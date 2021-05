Polizei Paderborn

POL-PB: Brandstiftung, Diebstahl und Sachbeschädigungen auf dem Gelände des Medizinischen Zentrums

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - Am Mittwochabend (26.05., 18.15 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über den Brand eines Holzpavillons auf dem Gelände des Medizinischen Zentrums für Gesundheit an der Cecilienallee informiert. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war die Feuerwehr schon vor Ort und löschte den Pavillon.

Der Brandort, der sich in 30 Metern Entfernung von dem leerstehenden Gebäude der Fachklinik für Psychosomatik befindet, wurde beschlagnahmt und mittels Flatterband abgesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Pavillon vorsätzlich in Brand gesteckt wurde.

Diese Brandstiftung steht mit großer Wahrscheinlichkeit in Verbindung zu weiteren Straftaten:

Während der Tatortaufnahme am Brandort meldete sich ein Mitarbeiter des Medizinischen Zentrums bei den Polizeibeamten und teilte mit, dass es in den vergangenen Tagen zu mehreren Sachbeschädigungen und Einbrüchen in den Gebäudekomplex gekommen war.

So wurde eine Gruppe von drei bis vier Jugendlichen beobachtet, die einen von zwei zuvor aus dem Gebäude Nummer 9 entwendeten funktionstüchtigen Feuerlöscher mutwillig entleert hatte.

Weiterhin wurden Scheiben an dem zur Zeit unbewohnten Gebäuden Nummer 5 und 7 eingeworfen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Straftaten machen? Wer kann Hinweise auf die Jugendlichen geben oder sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell