POL-KN: (Konstanz) Auf Fahrzeug aufgefahren 25.03.2021

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr im Industriegebiet gekommen. Eine 83-jährige Frau fuhr auf der Opelstraße in Fahrtrichtung Max-Stromeyer-Straße, um in diese einzubiegen. Hierbei übersah sie den vorausfahrenden Peugeot einer 27-Jährigen, der verkehrsbedingt dort an der Einmündung halten musste. Die schon etwas betagte Dame konnte ihr Fahrzeug nicht mehr stoppen und fuhr auf das Heck des Peugeot auf. Beide Frauen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei rund 3.500 Euro.

