Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen/SBK) - Vorfahrt missachtet: 20.000 Schaden und eine leicht verletzte Person

Schwenningen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es gegen 13 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Oberdorfstraße/Turnerstraße gekommen. Eine 31-jährige KIA-Fahrerin missachtete die Vorfahrt einer 35-jährigen Skoda-Fahrerin, sodass es inmitten der Kreuzung zum Zusammenstoß kam. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die mitfahrende Tochter der Skoda-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

