POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. Konstanz) Überholmanöver endet mit Unfall 24.03.2021

Steißlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Landesstraße von Steißlingen in Richtung Orsingen ein Unfall ereignet. Beim Überholen einer anderen Autofahrerin übersah ein 58-jähriger Golf-Fahrer, dass ein hinter ihm fahrender Audi mit einem 43-Jährigen am Steuer bereits ebenfalls zum Überholen ausgeschert war. Dieser konnte dem Golf nicht mehr ausweichen, so dass sich die Fahrzeuge seitlich streiften. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt, der Gesamtsachschaden an den Autos beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 8.000 Euro.

