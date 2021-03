Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. Konstanz) Trinkgeldkasse aus Friseurgeschäft gestohlen 24.03.2021

Radolfzell (ots)

Ganz ungeniert hat am Mittwoch ein bislang unbekannter Mann eine Terminvereinbarung in einem Friseurgeschäft ausgenutzt, um die Trinkgeldkasse aus dem Salon zu stehlen. Nachdem der Mann nachmittags in dem Friseurgeschäft in der Friedhofstraße auftauchte, nahm er während des Gesprächs unvermittelt ein Sparschwein mit Trinkgeld an sich und flüchtete aus dem Geschäft. Obwohl die Inhaberin dem Täter gleich folgte und die informierte Polizei Fahndungsmaßnahmen einleitete, konnte der dreiste Dieb entkommen. Der Mann war etwa 175 Zentimeter groß, hatte einen dunklen Teint, eine schlanke Figur und kurze dunkle Haare. Er trug eine schwarz/graue Jacke und modische graue Jeans. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Radolfzell unter Telefon 07732 95066-0 entgegen.

