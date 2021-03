Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zu lange Wasserpfeife geraucht 24.3.2021, 20.45 Uhr

Konstanz-Petershausen (ots)

Der Polizei ist am Montagabend ein Vorfall gemeldet worden, wonach in einem Wohngebäude in der Hindenburgstraße ein zu hohen Kohlendioxid-Gehalt in der Luft entstand und es dadurch zur einer Gesundheitsgefahr kam. Ein 24-jähriger Mann, der sich in einer Wohnung des Gebäudes aufhielt, hatte bereits deswegen Probleme bekommen, weshalb sein 23-jähriger Bekannter den Rettungsdienst rief. Während die Rettungskräfte sich dem 24-Jährigen annahmen, meldete deren Messgerät, welches zur Ausrüstung gehört, erhöhte Werte von Kohlendioxid. Die zusätzlich alarmierte Feuerwehr konnte nach dem Belüften der Wohnung Entwarnung geben. Der Grund für die schlechte Luft war schnell ausgemacht. Die jungen Männer hatten über Stunden hinweg in der Wohnung eine Wasserpfeife geraucht, ohne dabei durch geöffnete Fenster für eine gute Belüftung zu sorgen.

