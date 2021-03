Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Grober Unfug - Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigung 24.3.2021

Konstanz-Petershausen (ots)

Noch unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Friedrichstraße ihr Unwesen getrieben. Vermutlich aus blinder Zerstörungswut rissen sie auf Höhe der Hausnummer 22 zwei Parkplatzschilder aus der Verankerung und warfen diese so über den Parkplatz, dass eines davon ein in der Nähe stehendes Gebäude traf. Durch den heftigen Wurf wurde hierbei ein Fenster komplett zerstört. Die Polizei schließt nicht aus, dass Passanten dies gesehen haben. Sie bittet unter Tel. 07531 995-0 um sachdienliche Hinweise.

