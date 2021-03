Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkrs.) Beim Ausparken zusammengestoßen - Zeugen gesucht 24.3.2021

Richenau (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters "Am Wollmatinger Ried" ist es am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr zu einem Unfall gekommen. Die Autos der beiden 39 und 75 Jahre alten Beteiligten waren zunächst auf den jeweils gegenüberliegenden Parkplätzen geparkt. Als beide Autofahrer zur gleichen Zeit rückwärts aus der Parkfläche fuhren, stießen diese zusammen. Es entstand an den Autos ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro. Da es unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang gibt, sucht die Polizei Allensbach unter Tel. 07533 9715-0 noch Zeugen.

