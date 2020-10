Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Käfertal: Unbekannter streift geparkten Pkw - Zeugen gesucht

Mannheim/Käfertal (ots)

Am Montag streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 19:30 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Der 21-jährige Fahrer hatte seinen Pkw in der Jägerstraße abgestellt und musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass die komplette Fahrerseite Schäden aufwies. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich beim Fahrzeug des Unfallverursachers um ein Handwerkerfahrzeug mit niedrigem Anhänger handelt. Der Sachschaden beläuft sich auf 8.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell