Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit 10.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der L723 ereignete. Eine 46-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 15 Uhr die Landstraße von Rauenberg kommend in Fahrtrichtung Wiesloch. Zur gleichen Zeit wollte ein 19-jähriger Ford-Fahrer, der die L723 in Fahrtrichtung Rauenberg befuhr, nach links auf die Auffahrt zur BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim abbiegen. Während die Ampel des 19-Jährigen laut eigenen Angaben grünes Licht zeigte und dieser den Abbiegevorgang einleitete, konnte die 46-Jährige keine Angaben über ihre Ampelphase machen. Nach einem gescheiterten Bremsversuch der Ford-Fahrerin kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Laut den Beteiligten sollen mehrere Personen den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet deshalb darum, dass sich Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, beim Polizeirevier Wiesloch unter der Nummer 06222/5709-0 melden.

