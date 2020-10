Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Südstadt: Auffahrunfall nach Schlaganfall

Heidelberg/Südstadt (ots)

Am Montagmorgen, gegen 7:45 Uhr, kam es auf der Speyerer Straße in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Auffahrunfall. Eine 40-jährige VW-Fahrerin musste an der Kreuzung Speyerer Straße/Rudolf-Diesel-Straße aufgrund einer roten Ampel halten. Der dahinterfahrende, 64-jährige VW-Fahrer erlitt zu diesem Zeitpunkt einen Schlaganfall und fuhr infolgedessen auf die 40-Jährige auf. Der 64-jährige Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht; die 40-jährige Frau blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

