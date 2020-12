Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Einbruch in Tankstelle - erneuter Diebstahl von Zigaretten - Polizei sucht Zeugen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (25.12.2020) ist es in der Kieler Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in den Kassenbereich einer Tankstelle gekommen.

Unbekannte Personen verschafften sich gegen 03:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum der Tankstelle und entwendeten Zigaretten in bislang noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei fragt nun, wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen mit der in Rede stehenden Tat gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551-884-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell