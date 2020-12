Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Wohnungseinbruchdiebstahl in der Friedlandstraße

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am Nachmittag des Ersten Weihnachtstages (25.12.2020) ist es in der Friedlandstraße in Quickborn zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte gekommen.

Zwischen 12:35 und 22:55 Uhr drangen die Täter in das Wohnhaus ein und durchsuchten es.

Etwaiges Diebesgut steht bislang nicht fest.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell