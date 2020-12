Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in Bahnhofstraße

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am vergangenen Mittwoch (23.12.2020) ist es in der Quickborner Bahnhofstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl an einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchten sich Unbekannte zwischen 08:30 und 17:00 Uhr Zugang zu einer Erdgeschosswohnung des in Friedhofsnähe gelegenen Mehrfamilienhauses zu verschaffen.

Zum Eindringen in die Wohnung kam es der Spurenlage nach nicht.

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in dem besagten Bereich beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 2020 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell