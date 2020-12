Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen. Alkoholfahrer rammt in einer Tempo-30-Zone parkenden Pkw

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Ein 22jähriger Mann aus Hamburg befährt am 27.12.2020, gegen 00.15 Uhr, mit einem Pkw VW Polo die Zone-30-Straße Am Hohenmoor (Kaltenkirchen) in Richtung der Straße Schwalbenweg.

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einer deutlichen Alkoholisierung, prallt das Fahrzeug gegen den geparkten Pkw Honda eines Anwohners.

Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten bei dem 22jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest, eine Atemmessung ergab einen Wert von 1,92 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe führte ein Arzt auf der Wache durch. Der Führerschein ist von der Polizei beschlagnahmt worden.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten und mit einem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

