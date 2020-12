Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Diebstähle aus Briefkästen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Bereits in den frühen Abendstunden des vergangenen Mittwochs (23.12.2020) ist es in der Straße Am Erlengrund in Elmshorn zu Diebstählen aus Briefkästen eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Am 24.12.2020, um 02:16 Uhr, meldete eine Zeugin im Mildred-Scheel-Weg eine verdächtige Person, die das Grundstück eines Einfamilienhauses betreten hatte.

Eine Streife des Polizeireviers Elmshorn stoppte kurz darauf die beschriebene Person (26) und zwei Begleiter in der Högertwiete.

Die Beamten fanden bei dem 26-jährigen Elmshorner ein nicht an ihn adressiertes Päckchen auf.

Der Beschuldigte räumte daraufhin den Diebstahl des Päckchens in der Straße Bi de Schünkoppel ein.

Das Polizeirevier Elmshorn sucht vor diesem Hintergrund weitere mögliche Geschädigte von Diebstählen aus Brief- bzw. Paketkästen und bittet um Kontaktaufnahme unter 04121 8030.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Lars Brockmann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell