Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen/KN) Opel schanzt über den Gehweg 28.03.2020, 12 Uhr

Gottmadingen (ots)

Glück im Unglück hatte am Samstag eine 79-jährige Autofahrerin in Gottmadingen. Sie kam in der Hauptstraße mit ihrem Opel wegen eines Fahrfehlers an den rechten Bordstein, wurde von diesem abgewiesen und schanzte dann über den Gehweg, wo sie schließlich gegen eine Hausfassade krachte. Zuvor hatte die Seniorin mit ihrem Wagen noch einen Betonpoller touchiert, den sie mit der Wucht des Fahrzeugs aus der Verankerung riss. Glücklicherweise blieb sie bei dem Unfall unverletzt. Ihr Opel büßte durch das Fahrmanöver rund 6.000 Euro Wert ein und musste abgeschleppt werden. Den Schaden am Poller und an der Hausfassade schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.

