POL-SE: Klein Nordende - Wohnungseinbruchdiebstähle in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstag/ Mittwoch (22./ 23.12.2020) ist es im Heidgrabener Weg in der Zeit zwischen 22.12.2020, 06:30 Uhr und 23.12.2020, 12:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie Bargeld in unbekannter Höhe.

Bereits am Dienstag (15.12.2020) ist es zu einem versuchten und einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl in Klein Nordende gekommen.

Unbekannte Täter verschafften sich im Waldweg in der Zeit von 18:45 Uhr und 19:05 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Ob hier etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der aktuellen Ermittlungen

In der Straße "Speelwark Padd" verschafften sich unbekannte Täter zwischen 07:30 Uhr und 17:30 Uhr mit brachialer Gewalt Zutritt zu einem weiteren Einfamilienhaus. Zu dem genauen Stehlgut liegen keine Informationen vor.

Die Kriminalpolizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise sind an die Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101- 20 2 - 0 zu richten.

Aus polizeilicher Sicht wichtige Präventionshinweise:

Bei längeren Abwesenheiten: Vermeiden Sie Signale, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist. Hinterlassen Sie keine Abwesenheitshinweise auf dem Anrufbeantworter, teilen Sie Fotos und Videos aus dem Urlaub nicht offen in den sozialen Medien und sprechen Sie Nachbarn an. Diese können nicht nur das Haus im Auge behalten, sondern aktiv dafür sorgen, dass der Briefkasten nicht überquillt, im Garten nichts darauf hindeutet, dass niemand zu Hause ist, die Rollläden bewegt werden und zu wechselnden Zeiten Licht im Haus brennt.

Es bleibt wichtig auf zuverlässige mechanische Sicherungen an Türen und Fenstern zu achten. Weitere Infos, auch zur sicherheitstechnischen Beratung, finden Sie auf der Homepage der Landespolizei unter www.polizei.schleswig-holstein.de und unter www.k-einbruch.de.

Vor allem: Bei verdächtigen Beobachtungen am eigenen oder Nachbarshaus sofort die 110 rufen!

