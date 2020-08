Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Diebstahl von Fahrzeugteilen-

Frankenthal (ots)

In der Zeit von 05.08.2020 bis 10.08.2020, 11.00 Uhr, entwenden bislang unbekannte Täter von mehreren Pkw die Katalysatoren. Die Pkw waren auf dem Gelände eines Autohandels in der Beindersheimer Straße, Höhe Hausnummer 92, abgestellt. Der Schaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

