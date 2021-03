Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkrs. KN) Auto rollt gegen Brückengeländer 25.3.21

Eigeltingen (ots)

Ein Kleinwagen ist am Donnerstagmorgen in der "Krumme Straße" gegen ein dortiges Brückengeländer gerollt. Der 52-jährige Fahrer des Toyota hatte sein Auto nicht richtig gegen das unbeabsichtigte Wegrollen gesichert. Bei dem Unfall entstand am Auto ein Schaden in Höhe von 500 Euro, am Geländer nur ein geringer Schaden. Der Autofahrer wurde von der Polizei verwarnt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell