Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Gartenhütte brennt lichterloh 25.3.21

Rottweil (ots)

In einer Gartenhütte in der Überlinger Straße ist am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen kurz später auch auf eine benachbarte Hütte über, bevor sie von der Rottweiler Feuerwehr, die mit 21 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen angerückt war, gelöscht wurden. Die Brandursache ist noch unklar, ein technischer Defekt kann derzeit aber ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen übernommen. Den Schaden an den beiden Gartenhütten sowie dem Inventar beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.

