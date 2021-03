Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Altkleidercontainer

Ludwigshafen (ots)

Am 30.03.2021, um 22:20 Uhr, wurde ein brennender Altkleidercontainer in der Stadtgartenstraße gemeldet. Dieser wurde stark beschädigt - eine genau Schadenshöhe wird derzeit erhoben. Auch die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ein Zeuge gab vor Ort an, er habe kurz vor dem Brand eine männliche Person vom Container weggehen gesehen. Diese sei zwischen 35 und 40 Jahren, mindestens 1,90 m groß gewesen, habe eine Glatze und sei dunkel gekleidet gewesen. Ob der Unbekannte in einem Zusammenhang mit dem Brand stehen könnte, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell