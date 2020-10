Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Aufgefundene Geldzählkassette

Ein Dokument

Leiferde (ots)

Leiferde 29.08.2020

Bereits am 29.08.2020 fand eine Spaziergängerin in Leiferde eine aufgebrochene Geldzählkassette des Herstellers "Wedo". Die Kassette lag in einem Waldstück nicht weit vom örtlichen Altenheim.

Bislang liegen der Polizei keine Hinweise vor, die auf den Eigentümer oder den Diebstahl der Kassette schließen lassen. Bei dem anliegenden Foto handelt es sich um ein Beispielfoto einer identischen Kassette.

Wer Hinweise geben kann, wem die Kassette gehört oder wem sie abhandengekommen ist, wird gebeten, sich mit der Polizei Meinersen unter der Telefonnummer 05372/97850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell