Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Jacke geraubt

Nordhorn (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde einem jungen Mann auf dem Mühlendamm seine Jacke samt Geldbörse und Handy geraubt.

Das Opfer wurde gegen 05.20 Uhr von drei unbekannten Männern angesprochen und unter Drohungen aufgefordert, seine Jacke auszuhändigen. Nachdem er die Jacke auszog, nahmen die Täter diese an sich und warfen das Fahrrad des Opfers in die Vechte. Anschließend flüchteten sie durch den Stadtpark in Richtung Parkstraße. Das Opfer wurde nicht verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell