Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Bentheimer Straße

Nordhorn (ots)

Am Montag kam es um 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bentheimer Straße in Nordhorn. In Höhe der Hausnummer 14 stieß ein in Richtung Bad Bentheim fahrendes Fahrzeug gegen den Außenspiegel eines in einer Parkbucht abgestellten PKW. Der Außenspiegel wurde hierbei beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 mit der Polizei in Nordhorn in Verbindung zu setzen./hbr

