Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Brand in leerstehendem Hotel

Bad Wünnenberg (ots)

(CK) - Am Montagnachmittag (24.05., 14.35 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einem leerstehenden Hotel Im Kurpark informiert.

Bereits am 24. April war es zu einem ähnlichen Einsatz gekommen. Gegen einen bislang unbekannten Jugendlichen, der damals offensichtlich das Feuer gelegt hatte, wird ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung geführt (siehe hierzu den Pressebericht vom 26.04., 15.45 Uhr).

Bei Eintreffen der Polizeibeamten war die Feuerwehr bereits am Einsatzort und hatte mit den Löscharbeiten des Feuers begonnen, das augenscheinlich im ersten Obergeschoss ausgebrochen war. Noch am Montagabend wurde der Brandort polizeilich beschlagnahmt.

Am heutigen Tag werden Brandexperten der Kreispolizeibehörde Paderborn den Tatort in Augenschein nehmen.

Nach bisherigem polizeilichem Ermittlungsstand verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter augenscheinlich über ein rückwärtiges Fenster Zutritt zum Gebäude und gelangte durch die Innenräume in das Obergeschoss. Dort geriet dann ein Sofa in einem Raum in Brand. Im Anschluss flüchtete der Täter aus dem Haus.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Brandlegung machen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Wer kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell